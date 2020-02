Graves accusations de Me El Hadji Diouf: « Des auditeurs de l'OFNAC ont réclamé de l'argent à Cheikh Oumar Anne... » Me El Hadjui Diouf a porté de graves accusations contre des membres de l’Ofnac, hier lors de la conférence de presse sur la plainte contre le journaliste Pape Alé Niang. L’avocat de Cheikh Oumar Anne a affirmé que certains auditeurs de l’institution ont fait chanter son client et lui ont réclamé de l’argent…

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Février 2020 à 11:43



