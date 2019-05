Graves accusations de Me Mbaye Guèye : « Me Sidiki Kaba avait reçu des instructions pour ne pas appliquer le règlement numéro 5 de l’Uemoa à Khalifa Sall » La libération du chanteur Thione Seck, dans l’affaire dit des faux billets, sur la base du règlement numéro 5 de l’Uemoa continue d’alimenter les polémiques. Après la sortie de l’ancien chef de cabinet du président de la République, Moustapha Diakhaté, dénonçant une telle libération, le bâtonnier de l’ordre des avocats, a réagi à cette affaire. Me Mbaye Guèye a accusé l’ancien ministre de la Justice et le procureur de la république d’avoir refusé que ce règlement soit appliqué à Khalifa Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2019 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

« L’ancien ministre de la justice et le procureur de la République avaient reçu des instructions pour ne pas appliquer le règlement numéro 5 de l’Uemoa à Khalifa Sall », a dit l’avocat sur la RFM. Et de poursuivre. « Me El hadji Diouf, qui était l’avocat de Khalifa Sall, m’a dit qu’on lui a refusé de voir Khalifa Sall ». La robe noir accuse l’ex garde des Sceaux et le procureur d’avoir cherché à « gagner du temps dans l’application de ce règlement, prétextant vouloir introduire une réforme du code de procédure pénale ». Selon le bâtonnier de l’ordre des avocats, « ne pas dire à l’accusé qu’il a droit à un avocat, entraîne la nullité de la procédure, à plus forte raison ne pas lui commettre un avocat ». Me Mbaye Guèye estime que le Sénégal est très en retard dans l’application des textes de l’Uemoa.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos