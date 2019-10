Graves révélations de Amr Fahmy: "La Caf a mené des manœuvres douteuses pour que le Sénégal remporte la Can" L'Égyptien Amr Fahmy, ancien Secrétaire général de la Confédération africaine de football (Caf), a fait une grosse révélation sur la finale de la Can 2019. "La Caf a mené des manœuvres douteuses afin de favoriser le Sénégal au détriment de l'Algérie", a-t-il déclaré, dans un entretien accordé au site Koora et repris par "Les Échos".

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019

D'après lui, "des responsables de la Caf ont tenté de favoriser la sélection sénégalaise contre les Verts et de priver ces derniers du trophée". Il souligne que l'équipe algérienne a été sacrée championne d'Afrique, malgré la manigance de la Caf qui a tenté de la priver de son sacre.



S'exprimant sur l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (Var) dans les compétitions africaines, Fahmy affirme : "Les responsables de la Caf ne se sont jamais souciés du développement du football. Ils ne veulent pas d'un arbitrage juste, car les arbitres constituent leurs armes pour truquer les résultats".











