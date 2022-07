Graves révélations de Massaly: "Ousmane Sonko est dans un deal avec Macky Sall"

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juillet 2022

Mouhamadou Lamine Massaly estime que la coalition Bokk Gis Gis Liggeey, dont il est membre, n’est ni achetable ni manipulable. Elle est dirigée par des hommes intègres qui ne sont intéressés que par le développement de ce pays. Ils ont reçu aucun centime venant de Macky Sall comme le prétend le leader de Pastef. "Ousmane Sonko verse dans le mensonge et la calomnie comme à ses habitudes. Nous ne sommes dans aucun deal comme il veut le faire croire aux gens. Selon le Président de l’Union pour une Nouvelle République par ailleurs membre de la coalition Bokk Gis Gis Liguey, "tout finit par se savoir et que Ousmane Sonko et la coalition YAW seront exposés en plein jour".