Grève dans la justice - Pastef soupçonné de manœuvrer le Sytjust La justice dans la tourmente avec une grève qui a assez duré. Mais Pastef de Ousmane Sonko est soupçonné de tirer les ficelles de cette grève du Sytjus. Bien entendu, l'information a été démentie.

Dans les hautes sphères de l'Etat, on soupçonne les ultras de la base du Sytjust d'obéir à des mots d'ordre politiques de Pastef de Ousmane Sonko.



Alioune Sow qui est juriste et membre du Pastef s'inscrit en faux et dément l'information. Selon quoi son parti est loin de tout cela.





