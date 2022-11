Grève dans le secteur de la pêche : Les mareyeurs exportateurs cessent leurs activités

devant l’ampleur de la durée et face à la radicalisation de leurs mouvements qui sont maintenant quasi continus, depuis deux semaines, nous sommes maintenant contraints de cesser nos activités

ces mouvements fragilisent tous les acteurs qui ont déjà tant souffert de la crise liée à la pandémie de COVID et menacent à court terme, l’existence même de nos entreprises, en compromettant durablement et inéluctablement leur survie. Par ailleurs, les effets de cette grève se répercutent sur toutes les autres activités connexes du secteur et impactent d’ores et déjà, les autres maillons de la chaîne de valeur : pêcheurs, mareyeurs, transporteurs, transitaires, compagnies aériennes, fournisseurs d’intrants et de glace, etc.

inviter toutes les parties à l’apaisement, à faire preuve de dépassement et à renouer les fils du dialogue, afin de trouver, le plus rapidement possible, des solutions durables qui préservent les intérêts de toutes les parties prenantes et la paix sociale, avant qu’il ne soit trop tard