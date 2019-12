Grève de la faim de Guy Marius Sagna et compagnie : un des membres du groupe dans un état préoccupant Guy Marius Sagna et les 8 autres personnes arrêtées, vendredi dernier, pour une marche non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité, observent depuis quelques jours une grève de la faim. Un des prévenus serait dans un état assez préoccupant.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 12:17 | | 1 commentaire(s)|

« Un des membres du groupe, Malick Biaye est dans un état assez préoccupant. Il a déjà fait deux crises. Nous avons informé le responsable de la Cave qui nous a demandé de saisir le Doyen des juges », a déclaré, à ce sujet, Me Malick Ndiaye, un des avocats de Guy Marius Sagna et compagnie sur la RFM.

En attendant, le groupe sera présenté au Doyen des juges cet après-midi, après deux retours de parquet. Reste à savoir si Samba Sall suivra la réquisition du procureur qui a requis 8 mandats de dépôt et une liberté provisoire pour les prévenus.



