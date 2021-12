Grève des transporteurs: L'UNSAS soutient les routiers et dénonce l'"attitude irresponsable" du Gouvernement Après 72 heures des transports routiers, le Gouvernement réagit de manière irresponsable dans cette crise qui perdure et malgré les mesures annoncées par le Gouvernement, les transporteurs routiers persistent dans leur mouvement dont les conséquences économiques ne peuvent qu’être désastreuses pour le pays, en termes de perte de gains de productivité, renseigne un communiqué de l'UNSAS dont Leral a copie.

Lequel poursuit: "En analysant le poids économique de ce secteur mais aussi le calvaire des populations, le Ministre en charge des transports a intérêt à changer discours en s’orientant vers des solutions d’apaisement.

L’UNSAS considère que cette sortie malencontreuse n’est pas pour calmer les ardeurs, ni un moyen de gérer un conflit collectif de cette dimension. Et pourtant, les mécanismes de dialogue et de concertation existent bel et bien, dans ce cas d’espèce, il faut créer les conditions d’ouverture des négociations autour de la plateforme revendicative du cadre unitaire.



L’UNSAS soutient la lutte des transports routiers jusqu’à la satisfaction totale de leurs légitimes revendications et invite le Gouvernement à faire preuve de dépassement en évitant de plonger le pays dans une logique de confrontation avec ces derniers qui ne font que réclamer de meilleures conditions de vie".



Avant de conclure: "L’appel du Président de la république au dialogue social lancé lors de la 3 e conférence sociale sur l’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle, ne reflète pas l’attitude de son Gouvernement.



L’instauration d’un dialogue social constructif est un levier indispensable pour accompagner la mise

en œuvre du plan Sénégal Emergent et l’atteinte de ses objectifs de croissance durable et inclusive. Justement les transports routiers en tant secteur prioritaire en constituent un moteur dans le

processus de transformation structurelle de notre économie.



L’UNSAS engage les parties à dialoguer en vue de trouver les solutions idoines pour l’intérêt général

et particulièrement ceux des travailleurs du cadre unitaire des transports routiers".

