Grève des travailleurs de Dakar Dem Dikk (DDD), ce lundi

Les trois syndicats de la société ont décidé de paralyser x ce lundi tous les réseaux de DDD, tant urbains qu’internationaux, en signe de protestation.

Les syndicalistes dénoncent ces nominations, affirmant qu’elles mettent en péril la stabilité de l’entreprise et suscitent des frustrations parmi les travailleurs. Selon Diatta Fall, délégué du personnel et secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de DDD, ces actions du Directeur Général créent un climat de désarroi voire de sabotage, ajoutant que sa gestion est également critiquée.

Les travailleurs demandent l’annulation de toutes les notes de service publiées vendredi dernier, ainsi qu’un examen du sort de tous les employés de Dakar Dem Dikk. Les usagers, quant à eux, sont pris au dépourvu par cette grève et expriment leur mécontentement en réclamant le remboursement de leurs frais de transport.

