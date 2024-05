Grève des travailleurs des collectivités territoriales: Moussa Bala Fofana appelle les acteurs à mettre fin à cette situation

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a réuni ce vendredi 10 mai dans son département des partenaires sociaux et des associations dans le cadre de sa mission d'accompagnement des collectivités territoriales.



Cette rencontre, la première depuis sa prise de fonction à la tête du département ministériel, a débuté avec l'AMS. Sous la direction de M. Oumar Ba, maire de la commune de Ndiob, l'Association des Maires du Sénégal a présenté des projets ambitieux visant à promouvoir la politique de décentralisation, notamment la digitalisation de l'administration locale, tout en exprimant ses attentes en matière de réformes fiscales. Ensuite, l'Association des Départements du Sénégal, dirigée par Moukhamed Benjaloune, a souligné les défis rencontrés dans le fonctionnement des territoires et a sollicité un soutien financier et administratif auprès du ministre.



Enfin, l'Union Nationale des Associations des Élus Locaux, avec à sa tête M. Woury Diallo, a salué la disponibilité du ministre pour cette rencontre capitale, et a présenté des projets dépassant les frontières nationales tout en appelant à résoudre les difficultés sectorielles.



Dans sa communication, le ministre Moussa Bala Fofana s'est félicité de cette réunion dédiée au rayonnement de la décentralisation. Il a noté les interventions des partenaires sociaux de l'État et s'est engagé à promouvoir une fiscalité partagée pour soutenir les pôles territoriaux. Des réformes seront soumises au chef de l'État et à l'Assemblée Nationale.



Pour une meilleure compréhension des points abordés, le ministre a sollicité des propositions détaillées, et des rencontres mensuelles sont envisagées pour suivre les avancées. En conclusion, le ministère a réaffirmé son engagement à travailler en collaboration avec les acteurs pour réaliser des avancées remarquables dans le domaine de la décentralisation.



Quant à la grève des travailleurs des collectivités territoriales, le ministère s'est engagé à trouver une issue favorable, appelant tous les acteurs à mettre fin à cette situation préjudiciable au quotidien des Sénégalais.



Les associations ont exprimé leur confiance et leur soutien aux nouvelles missions confiées au ministre Moussa Bala Fofana, lui souhaitant bonne réussite. Ces échanges constructifs ont clôturé les séances de travail au ministère de l'Urbanisme, des collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires.



Avec Brok Rek