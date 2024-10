Grève du SAES : L’appel au dialogue du Ministère de l’Enseignement supérieur Le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a réagi, dans un communiqué publié hier mardi, à la grève de 48 heures décrétée par le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES).

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2024 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

Le MESRI assure que le dialogue avec le SAES n’a jamais été rompu et qu'il collabore avec le gouvernement pour réintroduire ce décret dans le circuit administratif.



Le Soleil qui partage l’info rappelle que cette mobilisation vise à exiger l'application du décret 2020-1788, relatif à une allocation spéciale de retraite pour les enseignants et chercheurs des universités. Bien que ce décret ait été adopté le 28 février 2024, il demeure introuvable dans les circuits administratifs.



Pour un vent d’apaisement, le ministère appelle à la stabilisation des années académiques et à la pacification de l’espace universitaire, réaffirmant ainsi son engagement à poursuivre les échanges avec les syndicats.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook