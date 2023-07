Grosse bourde de l’administrateur du Pastef: Le Procureur ordonne l’arrestation de Birame Soulèye Diop

Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a été convoqué à la Sûreté urbaine. Selon notre source, cette convocation fait suite à sa sortie d’hier sur la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat.



Birame Soulèye Diop s’exprimant en marge, a déclaré : « j’avertis les prochains candidats de l’Apr, évitez de manger chez lui et de boire son eau car il est capable de vous empoisonner…et de dire comme nous n’avons pas de candidat, je reviens, en faisant du Ouattara ».



Birame Soulèye Diop faisant allusion à Amadou Bâ, Aly Ngouille Ndiaye et à tous ceux qui ont été cités pour la succession du président de la République.



Face à la presse, Birame Soulèye Diop les invite à ne pas manger chez le Président Macky Sall, pour éviter de tomber comme le défunt Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, qui avait été désigné en Côte d’Ivoire candidat de la majorité présidentielle à l’élection présidentielle de 2020. Il meurt peu de temps avant celle-ci et Alassane Ouattara, qui revient alors sur sa décision de quitter le pouvoir.