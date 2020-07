Grosse perte pour le Parc de Hann: le gorille surnommé King Kong mort depuis lundi, une info qu’on semble cacher La nouvelle qui vient de tomber à leral.net? est assurément une Grosse perte pour le Parc de Hann Très connu et très apprécié du public pour ses tours et autres facéties qui faisaient forcément sourire, le gorille surnommé King Kong est mort...de faim. Info noyée par les gazelles Oryx ou cachée ?

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juillet 2020 à 13:36 | | 0 commentaire(s)|

La mort du gorille King Kong est certes une grosse perte pour le parc zoologique de Hann, mais le plus bizarre dans cette triste nouvelle, est que mort la semaine dernière, depuis lundi , l’info semble avoir été cachée par la tutelle.



Car selon nos sources, le célèbre gorille n’est pas mort d’une maladie, mais d’une mauvaise alimentation. Et à dire vrai, on nous souffle, chose incroyable, qu’il serait mort de…faim !



En plus, comme dit précédemment, depuis plus d’une semaine, c’est « motus et bouche cousue » autour de cette histoire !



Pour ne pas tomber dans des Fake News, leral.net a essayé à plusieurs reprises de joindre un des membres de la Cellule de communication du ministère de l’Environnement, sans succès.



Peut-être un dossier « sous le coude » pour ne pas en rajouter à « l’affaire des gazelles Oryx » ?.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos