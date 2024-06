Grosse révélation de Aïda Mbodji, nouvelle directrice de la DER : Des jeunes ont été « dribblés » sur plusieurs millions FCfa

D’après senenews.com qui refile l’information, à son arrivée, Aida Mbodj a découvert des individus qui ont reçu des subventions, dont la somme reçue est différente de celle mentionnée dans le contrat.



« Il y a des personnes à qui on dit : ‘trouve 10 personnes à qui on va donner chacun 200.000 FCfa, mais sur le contrat, on met 2.000.000 FCfa. Ces personnes sur leur contrat de financement, ils signent pour 2.000.000 sans le savoir et on leur remet les 200.000. Le responsable prend le reste de l’argent », révèle-t-elle.



À l’en croire, « des bénéficiaires ont été contactés par des personnes qui disent offrir des financements, alors qu’ils le font pour leur propre compte ».



« Trouver une personne sans travail et lui remettre cette somme, elle ne va jamais se rendre compte de l’entourloupe. À notre arrivée, c’est ce qu’on a découvert. On a appelé des personnes pour leur dire qu’ils doivent des millions à la DER et elles nous rétorquent qu’elles n’ont reçu qu’un financement de 200.000 FCfa », a-t-elle ajouté.



D'où la promesse ferme de l’ancienne ministre : « toutes les personnes qui ont été financées, vont s’acquitter de leurs dettes jusqu’au dernier centime. La Police va effectuer son travail pour assurer la justice ».