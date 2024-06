Grosse révélation de Aïda Mbodji, sa nouvelle directrice : À la DER, des jeunes ont été « dribblés » sur plusieurs millions FCFA Une révélation importante a été faite par la nouvelle directrice de la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) concernant le mode de financement dans la direction qu’elle occupe depuis plus d’un mois.

D’après senenews.com qui refile l’info, à son arrivée, Aida Mbodj a découvert des individus qui ont reçu des subventions dont la somme reçue est différente de celle mentionnée dans le contrat.



« Il y a des personnes à qui on dit : ‘trouve 10 personnes à qui on va donner chacun 200.000 FCFA, mais sur le contrat, on met 2.000.000 F CFA. Ces personnes sur leur contrat de financement, ils signent pour 2.000.000 sans le savoir et on leur remet les 200.000. Le responsable prend le reste de l’argent.», révèle-t-elle.



À l’en croire, « des bénéficiaires ont été contactés par des personnes qui disent offrir des financements alors qu’ils le font pour leur propre compte ».



« Trouver une personne sans travail et lui remettre cette somme, elle ne va jamais se rendre compte de l’entourloupe. À notre arrivée, c’est ce qu’on a découvert. On a appelé des personnes pour leur dire qu’ils doivent des millions à la DER et elles nous rétorquent qu’elles n’ont reçu qu’un financement de 200.000 F CFA » a-t-elle ajouté



Promesse ferme de l’ancienne Ministre : « toutes les personnes qui ont été financées vont s’acquitter jusqu’au dernier centime. La Police va effectuer son travail pour assurer la justice. »



