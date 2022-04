Grossesse et Ramadan: Un dilemme pour les femmes musulmanes Chaque année, pendant mceois considéré comme sacré, les musulmans du monde entier observent le jeûne pour le Ramadan. Pour beaucoup de femmes enceintes, la question se pose : puis-je jeûner ou pas? Témoignages et éclairages. Est-il possible de faire le Ramadan pendant la grossesse ? La question se pose à beaucoup de femmes enceintes, quand vient le mois de Ramadan.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Seulement, entre respect d'une obligation divine, même si l'Islam les dispense du jeûne qu'elles peuvent compenser plus tard après l'accouchement, et d'une prescription médicale, le dilemme s'installe chez nombre de femmes musulmanes en cette période de mois béni. En effet, si certaines jeûnent, d'autres préfèrent rester très prudentes, et s'en remettre à leur médecin, sage-femme, ou gynécologue.



En période de Ramadan, les femmes en état de grossesse font fortune diverse dans l'observation du jeûne. Même au niveau de la médecine, on ne conseille pas le jeûne. Certaines femmes s'y aventurent. Toutefois, les sages-femmes et les médecins cherchent à les accompagner, en leur prodiguant des conseils afin d'éviter des complications comme l'anémie, l'hypoglycémie et autres, au cours de la grossesse ou de l'accouchement.



Pour ce qui est de l'échographie, il est conseillé aux patientes de boire beaucoup d'eau avant. Au centre de santé du quartier Montagne, des femmes enceintes venues faire l'échographie, sont installées dans le hall de la maternité. Beaucoup d'entre elles ont jeûné. « La grossesse ne m'a jamais empêché de jeûner. Toutefois, je prends mes précautions avant le jeûne, pour ne pas tomber malade », fait savoir une d’entre elles.



Et de poursuivre : « Dès l'aube, avant de démarrer le jeûne, je prends mes médicaments, surtout le fer, le soir après la rupture, je prends des vitamines qui m'ont été prescrites et je bois beaucoup d'eau. Seulement, aujourd’hui, pour l'échographie, je ne sais pas si je dois prendre de l'eau avant de la faire, car j'observe le jeûne ». Pour cette dame, sa santé et celle de son enfant comptent énormément. « Si c'est nécessaire que je rompe le jeûne pour une bonne vue de l'échographie, je le ferais. J'ai d'ailleurs amené une bouteille d'eau avec moi. »



Mariétou Sène, la trentaine, a jeûné, elle aussi. « Je me sens très fatiguée. Avec la chaleur, ce n'est pas évident. Mais, si on ne le fait pas maintenant, on le fera après. Il vaut mieux jeûner une partie ou tout le mois, en même temps que tout le monde. Mais cela nécessite beaucoup de repos », a-t-elle fait comprendre. Pour le corps médical, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, chez certaines femmes. « Il y a certaines qui évoquent l'aspect religieux et leurs époux sont très fermes là-dessus. Certaines n'ont pas le choix et sont dans l'obligation de se soumettre, d'autres, par contre, jeûnent par conviction , a laissé entendre une sage-femme. A notre niveau, nous faisons tout notre possible pour les aider, en leur prodiguant des conseils et en faisant un suivi rapproché ».













Rewmi

Ndèye Fatou Kébé