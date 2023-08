Grossesses précoces : Grâce à l'USAID d’importants progrès notés à Kolda Grâce à l'USAID (projet Owod), Fatou Diack et 85 autres pairs éducateurs du Centre Conseil Adolescent et Jeunes de Kolda contribuent à réduire les grossesses précoces en sensibilisant les jeunes pour un comportement sain en matière de santé de la reproduction.



Nouvelle partagée sur Twitter, dans la région de Kolda, L'USAID appuie les jeunes pairs éducateurs dans leurs efforts de promouvoir chez les jeunes un comportement sain et responsable en matière de santé de la reproduction.



Fatou Bintou Sylvie Diack fait partie des 85 pairs éducateurs du Centre Conseil Adolescent et Jeunes de Kolda.



Selon le post, depuis 2014, aucun cas de grossesse avant le mariage n'a été noté dans les 3 000 clubs de jeunes filles comptant plus de 90 000 jeunes et adolescents qui ont régulièrement accès aux informations utiles pour un comportement responsable.



