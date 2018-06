Groupe H : Sénégal dans un groupe ouvert, l'affiche Pologne - Colombie

Le choc entre Polonais et Colombiens à Kazan pourrait être décisif dans la course aux huitièmes de finale. Les deux équipes disposent d'un réservoir de talents à même d'enflammer le tournoi et cette confrontation sur la pelouse de la Kazan Arena pourrait être témoin d'une performance individuelle ou collective intéressante.

Le saviez-vous ? La Colombie, qui a décroché le dernier billet automatique des qualifications sud-américaines, tentera de faire encore mieux que son quart de finale de Brésil 2014. Radamel Falcao et James Rodriguez tiendront un rôle majeur au sein des Cafeteros.

La seule apparition en date du Sénégal en Coupe du Monde est restée dans les mémoires puisque les Lions de la Teranga avaient atteint les quarts de finale de Corée/Japon 2002. Ils y avaient notamment battu la France, championne du monde en titre, en phase de groupes, puis la Suède en huitième de finale.

Victorieux du Groupe B des qualifications de la zone Asie devant l'Arabie Saoudite et l'Australie, le Japon espère réaliser en Russie le plus beau parcours de son histoire. Les Samouraïs Bleus n'ont, jusqu'ici, jamais dépassé le cap des huitièmes, en tant que co-pays organisateur en 2002 et lors d'Afrique du Sud 2010. La stat

16 - Le nombre de buts inscrits, en dix matches, par le capitaine polonais Robert Lewandowski, meilleur buteur des qualifications de la zone Europe. - Le nombre de buts inscrits, en dix matches, par le capitaine polonais Robert Lewandowski, meilleur buteur des qualifications de la zone Europe.



