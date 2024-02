Groupe Sonatel : Un chiffre d’affaires consolidé de 1 620,7 milliards FCFA réalisé en 2023

Selon un communiqué de presse, cette réussite lui permet de consolider sa position de leader dans chacun de ses marchés. «Le Groupe Sonatel réalise pour l’exercice 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 1 620,7 milliards FCfa en croissance de 11,4%, une croissance tirée par les marchés grand public et entreprises dans ses 5 pays de présence », révèle l’opérateur de télécommunication.



La même source informe que l’année 2023 a été marquée par l’expansion des activités Mobiles, Orange Money et très haut débit sur tous les marchés (Grand public et entreprises) et dans tous les pays. La bonne dynamique commerciale, appuyée par une animation marketing intense et l’appui d’un réseau de distribution digitalisé a été un levier déterminant pour réaliser cette performance.



La base clients Fixe, Mobile et Internet croit de +6% par rapport à 2022 et atteint 41,1 millions grâce à la poursuite d’une bonne dynamique de recrutements mobiles dans tous les pays et principalement en Guinée, au Sénégal, et au Mali.

Le nombre de clients Data mobiles actifs du Groupe s’élève à 19,1 millions soit une hausse de +10,1% par rapport à 2022. La base active 4G a atteint 14,4 millions de clients en augmentation de +35,5% par rapport à 2022.



La base de clients Orange Money atteint 31,6 millions de clients en progression de +19,8% par rapport à 2022 grâce à la diversification du portefeuille des offres et les réaménagements tarifaires opérés dans plusieurs pays.



La base client haut débit fixe compte 741 mille clients, dont 659 mille clients Fibre et Flybox, en augmentation de 25,1%. Le passage à l’échelle et la démocratisation de la fibre optique sont au cœur du projet stratégique du Groupe Sonatel. Aussi, à partir de seulement 15.000 Fcfa par mois, les ménages peuvent s’abonner à la Fibre optique avec 710 mille prises Fibre optique déployées à fin 2023, principalement au Sénégal et au Mali.



Le Groupe Sonatel souhaite offrir aux populations de ses pays de présence les mêmes standards technologiques et de qualité de service que ceux disponibles dans les pays les plus avancés. Ainsi, 34 milliards Fcfa ont été investis au Sénégal dans l’acquisition de la licence et les fréquences 5G pour enrichir le mix technologique du Très haut débit et compléter les réseaux filaires dans la desserte des ménages et entreprises.



«Tous ces investissements ont été possibles grâce à la mobilisation d’une enveloppe globale de 253,5 milliards Fcfa à l’échelle du Groupe Sonatel. Ces investissements qui représentent 15,6% du chiffre d’affaires du Groupe, répondent aux besoins de diversification et d’enrichissement des offres aux clients et sont une contribution majeure à l'aménagement numérique des territoires pour faciliter l'accès à internet haut débit des ménages et l’inclusion numérique des populations », lit-on dans le document.



Sonatel renforce également sa contribution au développement avec près de 1000 milliards reversés aux économies des pays de présence.



Sékou Dramé, le directeur général du Groupe Sonatel a salué ces performances.



« Le Groupe Sonatel a de nouveau réalisé ses prévisions, grâce à la résilience des salariés et des partenaires, dans un environnement socio-économique contraignant. Le Groupe a confirmé sa position de leader à la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan après 25 ans de présence. Ces performances opérationnelles et financières sont le résultat d’une politique d’investissement soutenue pour contribuer davantage au développement numérique de tous les pays de présence, pour une expérience client incomparable », a commenté M. Dramé. En 2024, explique le boss de Sonatel, la poursuite de l’amélioration de l’expérience de travail de tous les collaborateurs sera le socle sur lequel nous nous appuierons pour réaliser des performances opérationnelles et financières.



Adou Faye



