Groupe des ambassades africaines à Unesco : L’ambassadeur d’Ethiopie…se félicite du triplé du Sénégal Le Sénégal est porté à la tête du groupe des ambassadeurs africains à l’Unesco. Ainsi, l’ambassadeur du Sénégal à l’Unesco préside depuis jeudi, le plus important Groupe de l’Unesco, avec 55 membres. "L'As"

Une nouvelle victoire pour le Sénégal, saluée par tous les ambassadeurs présents, selon les autorités sénégalaises. Cette élection s’est déroulée en présence du Président des Seychelles, Wavel Ramkalawan.



L’ambassadeur d’Ethiopie en France tresse des lauriers au Président Sall et au Sénégal. Henok Teferra Shawl a fait un tweet pour féliciter le Sénégal, qui vient de réaliser, dit-il, un triplé !



Le diplomate éthiopien souligne que le Sénégal assure la présidence de l’Union africaine, son équipe est championne d’Afrique de football et aujourd’hui (hier, Ndlr) aussi, le Sénégal assure la présidence du Groupe Afrique de l’Unesco. L’union fait notre force, déclare l’ambassadeur sur Twitter.











L’As



