Guédiawaye : 18 jeunes de Pastef placés sous mandat de dépôt

La liste des membres de Pastef envoyés en prison s’allonge un peu plus.



Ce mardi, 18 ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du deuxième cabinet. Ils ont été arrêtés dans la banlieue, à Guédiawaye, précisément. Selon des informations de ’SourceA’’, reprises par Senenews, dans sa parution de ce jeudi, ces membres de Pastef ont été arrêtés pour actes terroristes notamment. Ils font partie de ceux qui ont été arrêtés par la Police.



La gendarmerie aussi a procédé à plusieurs interpellations à Ouakam et Yarakh pour ne citer que ces quartiers.



A signaler qu’il y a actuellement 1062 détenus dans les prisons. Il y a 300 prisonniers en grève de la faim. Et dans ce lot, beaucoup ont été en réanimation et sont aujourd’hui dans une situation critique.





Il n’y a pas que Ngagne Demba Touré parti qui est parti en exil au Mali pour échapper à la justice. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (YAW) Birame Soulèye renseigne qu’il y a une quarantaine de jeunes recherchés qui ont décidé de disparaître dans la nature.



Aussi, informe-t-il, ils ont appris qu’il y a une liste contenant le nom de nos concitoyens qui sont établis dans la Diaspora, qui a été déposée au niveau de l’aéroport. Ce, pour qu’ils soient arrêtés à leur retour au pays.