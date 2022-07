Guédiawaye - Accaparement des terres, détournements d’objectifs…Babacar Mbaye Ngaraf met en garde les prédateurs fonciers et trafiquants d’influences Dans le but d’étendre le foncier dans le département de Guédiawaye, sur demande des populations, la bande des Filaos avait été déclassé par décret N° 2021-701 du 4 juin 2021 pris par le chef de l’État, Macky Sall. Mais les populations de Guédiawaye soupçonnent un détournement d’objectif dans l’exécution dudit décret. Des proches du Président Macky Sall et des syndicalistes des domaines et du cadastre sont accusés de vouloir s’accaparer des terres de cette localité. C’est dans ce sillage que la plateforme Takhaw temm Ar sunu gokh met en garde les «prédateurs fonciers»

La deuxième assemblée générale de la plateforme Takhaw temm aar sunu gokh a été une aubaine pour les acteurs de s’adresser à l’opinion nationale et internationale en les prenant à témoins sur les risques graves de confrontation entre les «prédateurs fonciers» et les populations de Guédiawaye.



C’est dans ce sillage que Babacar Mbaye Ngaraf et ses camarades ont décidé de se tenir debout, la main dans la main, épaule contre épaule, pour, disent-ils, barrer la route à l’accaparement de ses terres et aux détournements d’objectifs du déclassement, mais aussi, contre les acquisitions frauduleuses de Senfoot 1, Senfoot 2, coopérative cadastre, syndicat des impôts et consorts.



En effet, par décret N°2021-701 du 4 juin 2021, le Président de la République, Macky Sall a déclassé la bande des filaos de Guédiawaye sur la demande, maintes fois réitérée et à toutes occasions, des populations de ladite localité, pour permettre, d’une part l’extension de l’assiette foncière de notre département confronté, dans ses efforts de développement, à un problème d’espace pour accueillir des équipements et infrastructures indispensables à son niveau de ville moderne, mais aussi, pour faciliter à des familles l’accès à un habitat ; et d’autre part, la régénérescence de la bande des filaos qui, morte depuis des années, avait fini par céder la place à des niches de dépôt sauvage d’ordures ou de lieux de retrait aux malfaiteurs.



Mais depuis la signature de ce décret, c’est le statuquo. «Aujourd’hui, personne à Guédiawaye n’a la moindre information sur la suite réservée à la délibération N° 0023 du 19 décembre 2019 du Conseil municipal de la ville de Guédiawaye portant adoption du plan d’aménagement du littoral. Pendant ce temps, des opérations de coupe de filaos à grande échelle, de terrassements, de bornages et autres œuvres de promoteurs privés et de coopératives du cadastre et des domaines se constatent de visu.



Pourtant, ayant vu venir un détournement d’objectifs du projet initial du déclassement et une trahison des attentes de la population de Guédiawaye, nous avions alerté les autorités compétentes afin de veiller au respect scrupuleux de l’esprit de déclassement et de l’exécution du décret, conformément au plan d’aménagement concerté issu des consultations citoyennes, validées par le conseil municipal de la ville et approuvées par arrêté préfectoral N° 01203 du 12 mai 2020, mais apparemment aucune disposition n’a été prise ; laissant ainsi Guédiawaye à la merci des prédateurs fonciers, trafiquants d’influences qui se font passer pour tantôt proche du président ou de la première dame, tantôt homme de Mame Boye Diao ou d’Oumar Sow», a déploré Babacar Mbaye Ngaraf.



Pour ce dernier, des fonctionnaires de l’administration foncière payés par et pour le contribuable sénégalais s’isolent de leurs missions de service public et se constituent en gangs spécialisés en spoliation foncière, ils interceptent, dépossèdent, extorquent, contrairement à la volonté du président de la République, de faciliter l’accès des gorgorlous à l’habitat.

