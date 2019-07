Guédiawaye: « And Aar Aliou Sall » pour contrer « Aar Li Nu bokk » « And Aar Aliou Sall » est né. Composé de jeunes, hommes et femmes, ces derniers s’érigent en boucliers autour du maire de Guédiawaye. Ses membres ont fait le déplacement pour soutenir leur leader lors de son audition à la Division des investigations criminelles (DIC), le mercredi 10 juillet 2019, de 09h30 à 19h38.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019

« Avec Aliou Sall, on a zéro doute. Il n’a rien à voir avec les accusations sur le pétrole et le gaz », martèle l’un d’eux, El Hadj Omar Foutiyou Sy, en tee-shirt sur lequel est marqué le slogan du collectif.



A ce propos, ’’Aar Li Nu Bokk’’, la plateforme citoyenne portée sur les fonts baptismaux pour exiger la lumière sur l’affaire Petro-Tim et la renégociation des contrats pétroliers, est prévenue. « Ils nous trouveront sur leur chemin. C’est une stratégie pour atteindre le Président Macky Sall mais ils ont frappé à la mauvaise porte. On ne les laissera pas faire », menace El Hadj Omar Foutiyou Sy.



Déjà, annonce-t-il, ’’And Aar Aliou Sall’’ a déposé une autorisation de rassemblement sur la table du Préfet. Ce, pour « contrer » la manifestation convoquée par ’’Aar Li Nu Bokk’’, vendredi prochain, à Guédiawaye. Ça promet !

