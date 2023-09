Guédiawaye : Deux élèves mineurs arrêtés pour partouze Le couple L. Niang et M. Ndoye a été jugée vendredi après plusieurs renvois. Selon "Le Soleil", les deux mis en cause ont été respectivement condamnés à deux ans, dont six mois ferme et trois mois ferme.



Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2023

Tout est parti, rappelle le journal, de la demande de N. F. Fall et B. Seck, âgées de 15 ans et élèves en classe de 4e. Lors des activités du foyer socio-éducatif de leur établissement sis à Mbao, elles se sont rapprochées de M. Ndoye, 19 ans, lui demandant de leur trouver un amant performant au lit.



Cette dernière contacte un de ses cousins, avec qui elle a entretenu des relations intimes par le passé, lui proposant de satisfaire la libido de deux jeunes élèves.



Récalcitrant au début, ce dernier, flatté dans son égo, a fini par accepter. Le groupe se retrouve dans une auberge sise à Yoff et se livre à une partouze.



A la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine – Guédiawaye, ils ont tous reconnus les relations intimes.



Selon Me Pape Mor Niang, son client n’a pu résister à la tentation. “ Une femme en rentre jamais bredouille de la chasse ”, a-t-il plaidé, citant un adage. C’est ainsi que la robe noire a rejeté l’accusation portant sur le détournement de mineures, arguant que “ les gamines étaient déjà perverties avant de faire la connaissance ” de L. Niang. Le tribunal a disqualifié les faits en complicité de détournement de mineures.



Rewmi

