Guédiawaye FC Pro suspendu, Djamil Faye remporte la première bataille La Chambre nationale de résolution des litiges de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre, le club de l’association dénommé Guédiawaye FC Pro. Elle a pris cette décision en demandant à l’Association GFC et Jappo, qui se « chamaillent » pour la gestion du club, de trouver un terrain d’entente avant le 1er janvier, conformément à l’article 4.8 du protocole qui les lie, annonce un communiqué transmis à la rédaction de leral.net.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2017 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Diamil Faye, le conseiller juridique et le Directeur du Club, se sont rendus à l’audition convoquée hier (jeudi), par la Chambre nationale de résolution des litiges. Cette juridiction a, après avoir entendu les deux parties, pris la décision de suspendre les matchs de l’équipe de l’Association GFC dénommée « Guédiawaye FC Pro » et demande aux deux parties, de se mettre assis autour d’une table conformément aux dispositions de l’article 4.8 du protocole qui les lie.



En effet, cette décision conforte Guédiawaye FC dans sa position et nous l’acceptons en attendant d’entamer les discussions avec les dirigeants de l’Association car, cela a toujours été la position du club et de son président, qui ont toujours demandé le respect scrupuleux des termes du protocole.



La Chambre demande aux deux parties de se mettre d’accord suivant les termes de l’article 4.8 avant le 1er janvier 2018 afin que la deuxième audience puisse se tenir juste après, le 03 janvier. Le verdict de cette affaire sera donné trois jours plus tard, le 6 janvier.



Le président Diamil Faye, soulagé, semble avoir remporté la première bataille. Il déclare : " Je voudrais, au nom de toute l’équipe qui s’est battue tous les jours à mes côtés, remercier individuellement et collectivement tous ceux et celles qui ont cru en nous et à la légalité. Nous ne laisserons rien au hasard dans ce combat pour une cause juste et pour le bien du football à Guédiawaye".



Pour rappel, l’Association Gfc avait repris la gestion du club le Guédiawaye FC. Jappo, la société qui en avait la charge, avait saisi la commission de discipline de la Fsf pour contester cette décision. Sa requête fut rejetée. Sur ce, le président M. Faye soutient que « la ligue et la fédération ont atteint leurs limites sur cette affaire».







Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook