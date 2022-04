Guédiawaye / Grièvement brûlé, Babacar se meurt à petit feu (Ames sensibles s'abstenir)

Qu'est-ce qui s'est passé entre Babacar et son patron ? Toujours est-il que l'employé a été grièvement brûlé par du thé selon sa tante et l'état de son corps peut laisser croire à une autre hypothèse. Trimbalé dans quasiment toutes les structures sanitaires qui refusent toutefois de le soigner, Babacar risque de mourir à petit feu, si l'on ne prend pas soin de lui dans les plus brefs délais. L'image de sa poitrine sans peau est dans tous les cas, insoutenable.