Guédiawaye: La dalle d’une chambre s’effondre au quartier Cheikh Wade

La dalle d’une chambre s’est effondrée hier à Guédiwaye plus précisément au quartier Cheikh Wade. Un affaissement qui fait suite à une forte pluie.

Les riverains n’ont eu de cesse de sonner l’alerte sur ce bâtiment R+1 qui menaçait ruine, confie Boubacar Mboup, habitant dudit quartier, au micro du correspondant de la Rfm. « Depuis six ans, dit-il, on a fait des déclarations. On est allé partout où on devait aller mais rien. Le maire qui habite le quartier, voit la situation sans agir. La dalle d’une chambre s’est effondrée hier. Heureusement que le propriétaire avait évacué sa famille face au danger. »





teledakar