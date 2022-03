Guédiawaye / Pr. Bamba Kane claque la porte de l’APR et met en place la Synaspe L'Alliance pour la République (Apr) et la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) nagent en eaux troubles à Guédiawaye. Le responsable politique Bamba Kane a rompu les amarres avec l'Apr et Benno. Il a mis en place le mouvement dénommé : Synergies d'actions des patriotes solidaires et engagés (Liguéyel Sénégal) (Synaspe).

« Nous créons Synaspe dans un contexte difficile pour le Sénégal. L'économie est en souffrance avec une absence d'industrialisation. Le chômage des jeunes est endémique. Le climat social est en perpétuel ébullition, avec des grèves récurrentes des fonctionnaires. Le système de santé est malade avec un plateau technique faible. Le système éducatif vivote tous les ans. Synaspe se veut un espace de convergence d'idées, d'actions, pour le bien-être de l'humain », explique Professeur Bamba Kane.



Les élections législatives de juillet prochain sont en ligne de mire de la Synaspe. Cependant, l'agrégé en physiologie soutient qu'ils sont d'obédience centriste. « L'épanouissement de l'humain dans ses besoins les plus fondamentaux, constitue notre préoccupation », relève Pr. Kane.











