Guédiawaye: Un couple interpellé pour faux monnayage

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière, les limiers du Commissariat central de police de Guédiawaye ont alpagué un couple habitant non loin du marché «Bou bess». Selon des sources de L'As, c’est suite à une dénonciation anonyme que des éléments de la brigade de recherches ont effectué une descente au domicile de G. Diop et de son épouse F. D. Diouf.



Ils ont découvert dans l’une des chaussures genre soulier dans la salle de bain, la somme de 190 000 francs en coupure de faux billets. Poursuivant la perquisition dans leur chambre, les limiers retrouvent encore dans une chaussure de faux billets de banque dont 11 billets de 10 mille francs, 14 billets de 05 mille francs et 05 billets de 2000 francs.



Le couple est conduit au commissariat de Guédiawaye. Ils sont placés en garde à vue et les faux billets consignés pour les besoins de l’enquête. Lors de l’interrogatoire, G. Diop a tenté de nier catégoriquement la paternité des faux billets de banque. Il mouille son épouse qui, dit-il, aurait reçu les billets d’une certaine Soda, habitant près du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Des allégations réfutées par F. D. Diouf qui accuse à son tour G. Diop. Au terme de leur garde à vue, G. Diop et F. D. Diouf ont été déférés au parquet pour détention de faux billets de banque.

