Guédiawaye - Un gérant d'un dépôt de boisson saute du 3ème étage et se fracasse la tête A. M., gérant d’un dépôt de boisson, a sauté du troisième étage de la maison familiale. Les faits se sont produits à Wakhinane Nimzatt, à Guédiawaye, selon le journal Le Quotidien.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Il s’est retrouvé la tête fracassée, gisant dans une mare de sang, le corps inerte.



Après sa chute, A. M. va plonger dans le coma. 24 heures après, il a rendu l’âme à l’hôpital Principal de Dakar où il était hospitalisé aux Urgences.



Selon la famille, la victime, qui souffrait de troubles psychiques depuis des années, laisse derrière lui 3 épouses et plusieurs enfants.



