Guédiawaye: Une mineure accouche et jette le bébé à la terrasse de l'immeuble voisin

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 13:13

Une adolescente de 16 a donné naissance à un bébé de sexe féminin dans les toilettes du domicile familial, l’a jeté sur la terrasse de l’immeuble voisin. D'aprés « L’Observateur », qui donne l'information, c’est une voisine qui a vu la scène de loin qui va recueillir le bébé encore vivant, avant de l’acheminer à l’hôpital Dalal Jam.



Les faits se sont déroulés dans l’après-midi du dimanche 28 août 2022 à Sam, un quartier de Guédiawaye, la jeune fille de 16 ans qui était au terme de sa grossesse, à l’insu de sa famille, a accouché dans les toilettes de chez elle en donnant naissance à un nourrisson de sexe féminin. Ce après quoi la mise en cause a ouvert le volet de la fenêtre des toilettes et jeté son nouveau-né sur la terrasse de l’immeuble qui fait face à leur maison.



Témoin de la terrible scène qui se passait sous ses yeux, une voisine de la jeune fille est montée sur la terrasse et a récupéré le bébé qui respirait toujours. Malgré le choc, la dame l’a acheminé à l’hôpital Dalal Jam où elle est aussitôt prise en charge, avec le constat de multiples fractures corporelles.



Comble du sort, l’adolescente de 16 ans et mère de l’enfant est retrouvée par sa tante avec de terribles saignements. Elle a nié être l’auteur de l’acte criminel. Finalement, sa tante l’a convaincue de la suivre à l’hôpital Dalal Jam où elle est remise entre les mains du gynécologue qui diagnostique un accouchement récent.



La police, déjà alertée par la dame qui a sauvé le bébé, est venu l’arrêter à la fin de ses soins. Transportée au commissariat de police de Guédiawaye, elle a été placée en garde à vue. De son côté, le nourrisson est en soins intensifs.

