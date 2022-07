Guédiawaye et Pikine: les commerçants ont reçu un financement respectif de 100 et 150 millions F CFA Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Juillet 2022 à 07:52 | | 1 commentaire(s)| Madame le Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyan Thiam a présidé ce jeudi à la cérémonie de remise symbolique de financements aux commerçants en activité dans les différents marchés de Guédiawaye et de Pikine. Le marché "Khelcom", dans la Commune de Wakhinane Nimzat a été le lieu de remise de 100 millions F CFA octroyés aux commerçants du département de Guédiawaye. Pour le marché "Sandika" de Pikine, 150 millions F CFA ont été remis à leurs collègues.



Accueil Envoyer à un ami Partager