Guéguerre à la CCIAD de Dakar : Le MEDS dément son financement et se démarque de « ces querelles de borne-fontaine ». Le Mouvement des Entreprises du Sénégal MEDS tient à informer l'opinion publique, ses membres, ses partenaires, qu'il n'a jamais bénéficié d'un quelconque appui financier, subvention ou matériel, directement ou indirectement de l'Etat du Sénégal, tous régimes confondus, depuis sa création en l'an 2000. Tel est l’entame de ce démenti du MEDS.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2024 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Dans son communiqué relatif à la guéguerre au sein de la Chambre de Commerce de Dakar-Cciad, où il est cité dans un journal parmi les bénéficiaires des financements de cette institution, le MEDS « invite tous les protagonistes, à régler leurs contentieux entre eux et de ne pas y mêler le MEDS, qui est loin de ces querelles de borne-fontaine ».



« Nous réaffirmons notre détermination à rester indépendant, autonome, avec une liberté d'action et de penser. Le MEDS poursuit son rôle de catalyseur de l'initiative privée et de l'esprit d'entreprendre », conclut le communiqué.



