Guéguerre au PS : Le bras-de-fer entre Alioune Ndoye et Mamoudou Wane prend une autre tournure ! Le Feu couve au niveau du Parti Socialiste ! En effet, c’est la suite et pas fin de la guéguerre entre Alioune Ndoye, le Maire de Dakar Plateau et le responsable du PS aux Parcelles Assainies Mamoudou Wane.

Lundi 6 Septembre 2021

Ainsi, C’est le quotidien Vox Populi qui lâche le lièvre dans sa livraison du jour.

Et, l’affaire prend une nouvelle tournure car le jeudi passé Mamoudou Wane a dénoncé une agression au niveau de la Maison du Parti Socialiste. D’après le responsable socialiste il a subi des insultes et des menaces de mort.



Sur ce, le coordonnateur de la 13 ème coordination du PS avoue avoir identifié ses agresseurs comme étant du camp d’Alioune Ndoye. Dans la foulée, Mamoudou Wane annonce aussi avoir saisi la Secrétaire générale du PS Aminata Mbengue NDIAYE d’une lettre pour l’expliquer sa mésaventure.



Par conséquent, le nouvel “ami” d’Alioune Ndoye promet de saisir la justice d’une plainte pour tirer cette affaire au clair. Par ailleurs, face à cette vague de violence au PS, le Porte parole du parti Abdoulaye Wilane, hier, a appelé au calme lors de son émission Face to face sur la TFM.



Pour rappel, tout est parti d’une bravade entre les deux responsables aux Parcelles Assainies où le ministre de la pêche Alioune Ndoye était parti pour présenter des condoléances.



N’ayant pas été avisé de la visite de son camarade dans sa localité, Mamoudou Wane était parti signifié ses quatre vérités à Alioune Ndoye. Mais, cela s’était aussi terminé par la violence car Mamoudou Wane avait subi la réplique des gardes du corps d’Alioune Ndoye

Senegalactu



