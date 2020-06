Guéguerre en frères libéraux : Toussaint Manga insulte copieusement la mère d’Abdoulaye Nguer… La colère est mauvaise conseillère, en atteste l’attitude du député Toussaint Manga du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui a copieusement insulté la mère son ex-frère Abdoulaye Bâ Nguer de l'Alliance Suxxali Sopi.

Cette révélation partagé par senewebs est contenue dans un enregistrement audio parvenu au Quotidien L'AS, relayé dans sa livraison de ce mardi.



Sur le pourquoi, on nous dit qu’il lui reproche d'avoir tourné en dérision son attitude dans le cadre du comité de suivi de la Force Covid-19.

Car Bâ Nguer, très actif sur les réseaux sociaux, a posté la réplique du Général François Ndiaye, accusant implicitement Toussaint Manga d'être à l'origine de la fake news sur les perdiems des membres de la Force Covid-19.



C’est ainsi qu’Abdoulaye Bâ Nguer s'est attiré les foudres du jeune député libéral qui l'a copieusement insulté avant de proférer des menaces.



On nous souffle que le tremblement de sa voix en disait long sur la colère du parlementaire qui insultait comme un charretier l'ancien chargé de l'administration de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl).



Une bonne manière de se « libérer » pour un libéral ? Taquine votre site Leral.net



