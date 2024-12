Guerre au Soudan: plus de 780 civils tués par des paramilitaires à El-Fasher, selon l'ONU Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2024 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Selon un nouveau rapport des Nations Unis publié ce vendredi, au moins 780 civils ont été tués et plus d’un millier de blessés à El-Fasher, la capitale du Darfour-Nord, au Soudan. El-Fasher est assiégée par des paramilitaires depuis le mois de mai 2024.



Cette semaine, l'hôpital principal de la ville a été la cible d'attaques intenses des FSR. Cela a aussi été le cas dans le centre-ville et dans un camp de déplacés touché par la famine dans le Darfour-Nord. « Le siège permanent d'El-Fasher et les combats incessants dévastent quotidiennement des vies à grande échelle », a dénoncé le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk.



Que ce soit l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan ou encore les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti, les deux parties en conflit ont été accusées de bombarder de manière indiscriminée aussi bien les installations médicales que les civils, ainsi que d'attaquer délibérément des zones résidentielles.



La quasi-totalité du Darfour est désormais sous le contrôle des FSR, tandis que l'armée contrôle certaines parties du nord et de l'est. D'après les témoignages recueillis par l'ONU, depuis sept mois les FSR bombardent régulièrement des zones densément peuplées tandis que l'armée effectue frappes aériennes et bombardements d'artillerie.



Un bureau du PAM visé par un bombardement dans l'État du Nil bleu



Dans la journée de jeudi, l’un des bureaux de campagne du Programme alimentaire mondiale (PAM) a été visé par un bombardement aérien à Yabus, dans l'État du Nil bleu. Une attaque qui a coûté la vie à trois employés de l'agence onusienne. Parmi les victimes se trouvait un responsable opérationnel et un garde de sécurité, qui « menaient des activités pour sauver des vies sur le front d'une des crises alimentaires les plus graves dans le monde », a indiqué le PAM dans un communiqué.



Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est dit « scandalisé » par cette attaque, tandis que Cindy McCain, la directrice exécutive de l'agence onusienne, a exigé « une enquête minutieuse » sur cette affaire.



El-Fasher est au cœur du combat qui oppose les deux généraux depuis avril 2023 ; l'objectif du siège des FSR est de déloger l’armée régulière de l’un de ses derniers point d’appui. Depuis 2023, les combats ont fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés.



Rfi

