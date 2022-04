Guerre en Ukraine: Kiev a reçu des avions de chasse, selon le Pentagone

La Russie a annoncé mardi matin avoir mené durant la nuit des dizaines de frappes aériennes et de missiles dans l'est de l'Ukraine, entamant selon Kiev « la bataille pour le Donbass » crainte depuis des semaines. « Peu importe combien de soldats russes sont amenés jusqu'ici, nous combattrons. Nous nous défendrons », avait solennellement déclaré lundi soir le président ukrainien.



La Russie veut « libérer » militairement le Donbass, Moscou considérant cette région de l'Est comme indépendante de l'Ukraine, a déclaré mardi le ministre russe de la Défense, accusant l'Occident de « faire durer » le conflit en livrant des armes à Kiev.



Aucun couloir d'évacuation des civils n'a pu être organisé ce mardi en Ukraine, faute d'accord avec la partie russe, et ce, pour le troisième jour consécutif, a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.



Le ministère russe de la Défense a appelé toute l'armée ukrainienne à « déposer les armes » et les derniers défenseurs de Marioupol à cesser leur « résistance insensée ». L'armée russe a affirmé avoir ouvert mardi un couloir pour évacuer les soldats ukrainiens présents dans la zone industrielle du port stratégique de la mer d'Azov, quelques heures après avoir exigé leur reddition.



►Le Pentagone a déclaré que l'armée ukrainienne avait reçu des avions de chasse supplémentaires et des pièces détachées pour l'entretien de ceux-ci.







Le président Zelensky estime que la guerre serait « déjà terminée », s'il avait reçu les armes demandées plus tôt. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux dirigeants occidentaux, affirmant que si l'Ukraine avait accès à toutes les armes dont elle a besoin, la guerre serait « déjà terminée », ce mardi soir. « La supériorité de l'armée ukrainienne en tactique et en sagesse est assez évidente. [...] Si nous avions reçu ce que nous recevont maintenant au cours de la première semaine de la guerre, les réussites de l'Ukraine et pour la liberté en Europe seraient plus grands, j'en suis sûr ».

Source : https://www.exclusif.net/Guerre-en-Ukraine-Kiev-a-...