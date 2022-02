Guerre en Ukraine : L’alerte de l’ambassade du Sénégal en Pologne à ses compatriotes

Dans une note envoyée à nos compatriotes vivant en Ukraine, le diplomate leur signifie que ceux qui choisiront de quitter le territoire, conformément à sa lettre d’informations du 15 février 2022, les points d’entrée de la frontière polonaise sont ouverts.



Ils sont invités ainsi, dès franchissement de la frontière polonaise, à prendre directement contact avec la cellule de crise et de veille.



Toutefois, M. Diop demande aux compatriotes sur place de faire preuve de sérénité et de respecter les directives des autorités ukrainiennes en ce qui concerne l’état d’urgence et les mesures sécuritaires subséquentes.

