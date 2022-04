Guerre en Ukraine - Le Moskova, croiseur de la flotte russe, a coulé en mer Noire

Le naufrage du Moskva constitue pour la Russie l’un de ses plus gros revers depuis le début de la guerre en Ukraine et une humiliation majeure.



Le croiseur Moskva, vaisseau amiral russe en mer Noire, a coulé jeudi après voir été touché par un missile ukrainien selon Kiev, à la suite d’un incendie accidentel selon Moscou, faisant craindre une escalade du conflit au moment où la Russie accuse les forces ukrainiennes de bombarder des villages sur son territoire.



«Lors du remorquage du croiseur Moskva vers le port de destination, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages à la coque subis lors de l’incendie suite à la détonation de munitions. Dans des conditions de mer agitée, le navire a coulé», a déclaré le ministère russe de la Défense, cité par les agences russes.



Il avait indiqué plus tôt dans la journée que l’incendie à bord était «circonscrit», et que le croiseur «gardait sa flottabilité», tout en affirmant enquêter sur les causes du sinistre. Aucun bilan de pertes éventuelles n’a été fourni.



«Gravement endommagé»



Quelles que soient les circonstances du naufrage, il s’agit pour la Russie de l’un de ses plus gros revers et d’une humiliation majeure. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a enfoncé le clou dans son message vidéo rituel du soir en faisant référence aux Ukrainiens comme «ceux qui ont montré que les navires russes ne peuvent qu’aller au fond».



Cette perte est «un coup dur» pour la flotte russe dans la région, a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone, John Kirby. «Cela aura des conséquences sur leurs capacités» de combat, car le navire était un «élément-clé de leurs efforts pour établir une domination navale en mer Noire», a ajouté le porte-parole américain sur la chaîne CNN.



Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ministère russe de la Défense avait reconnu que ce navire lance-missiles de 186 mètres de long avait été «gravement endommagé» par un incendie qui a provoqué l’explosion de munitions et que son équipage de plus de 500 hommes avait dû être évacué.



Le gouverneur ukrainien de la région d’Odessa, Maxime Martchenko, a affirmé de son côté que les forces armées ukrainiennes avaient frappé le Moskva avec des missiles de croisière Neptune de fabrication ukrainienne, lui infligeant d’«importants dégâts».



Ironie



La mise hors service de ce bâtiment emblématique intervient après la destruction fin mars d’un navire de guerre dans le port de Berdiansk, sur la mer d’Azov, et celle d’un dépôt de carburant à Belgorod, en Russie, que les Russes ont attribuée à une attaque héliportée ukrainienne effectuée à 40 km en territoire ennemi.



Le conseiller de la présidence ukrainienne Oleksiy Arestovytch a ironisé sur le fait que le Moskva était le fameux «Navire militaire russe» qui, intimant de se rendre au début de la guerre à une poignée de militaires ukrainiens en poste sur une petite île de la mer Noire, s’était vu répondre par radio: «Navire militaire russe, va te faire foutre!»



L’enregistrement de cet échange avait fait le tour du monde et servi de leitmotiv à la résistance ukrainienne, apparaissant même sur des pancartes au cours de manifestations de soutien à l’étranger et désormais sur un timbre de la poste ukrainienne. (AFP)



