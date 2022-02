Guerre en Ukraine / Protection des Sénégalais : HSF propose une cellule de crise et un numéro vert Un rapatriement dans sa mise en œuvre serait techniquement très difficile pendant cette période de guerre qui enflamme l’Ukraine.

Par Fara Michel Dièye

Pour se protéger, nos compatriotes devraient éviter de se disperser en suivant les mouvements de foule vers les pays limitrophes.



Ils doivent rester là où ils se trouvent actuellement et attendre les opportunités d’une situation d’accalmie, pour envisager des mesures de rapatriement.



Toutefois, HSF invite l’Etat du Sénégal à mettre en place une cellule de crise et un numéro vert à la disposition des familles.













Boubacar Sèye

Chercheur en migrations internationales

Président d’Horizon Sans Frontières



