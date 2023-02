Guerre en Ukraine : Un an après !

Un an après le début de la guerre en Ukraine, le premier de cette ampleur en Europe depuis 1945 et bien parti pour être le troisième plus meurtrier de ce début de XXIème siècle, les conséquences géopolitiques sont d’ores et déjà vertigineuses. Kiev a, à la surprise générale, tenu face à, sur le papier, la […]

Un an après le début de la guerre en Ukraine, le premier de cette ampleur en Europe depuis 1945 et bien parti pour être le troisième plus meurtrier de ce début de XXIème siècle, les conséquences géopolitiques sont d’ores et déjà vertigineuses. Kiev a, à la surprise générale, tenu face à, sur le papier, la deuxième armée du monde et reconquis même 45 % des territoires conquis.

Une coalition de quarante pays occidentaux pesant les deux tiers du PIB mondial, y compris Japon, Corée du sud et Australie, fournit à Kiev batteries anti missiles, chars modernes et peut être bientôt chasseurs bombardiers. Totalement impensable il y a un an.

Un compromis semble pourtant impossible tant les positions de Moscou et Kiev sont antagonistes. Les Ukrainiens sont convaincus de jouer leur survie dans une conflit ne pouvant évidemment pas se résoudre par l’abandon de quelques bouts du Donbass. Le Kremlin, lui, a brulé ses vaisseaux par l’annexion en septembre de quatre régions ukrainiennes dont la remise en question est punie d’années de prison en Russie. A l’issue du conflit, quelle qu’elle soit, les Occidentaux et la Russie resteront sans doute fâchés pour longtemps…

Retour sur une année qui a changé la face du monde.

Ukraine : l’Europe debout

Le maintien d’un front uni contre Poutine est le meilleur acquis de cette première année de guerre. Compte tenu des difficultés européennes, il relève presque du miracle.

Invasion de l’Ukraine : un monde a chaviré

L’attaque de l’Ukraine par la Russie il y a un an a bouleversé la géopolitique mondiale et introduit un conflit de haute intensité en Europe pour la première fois depuis 1945.

Un an de guerre en Ukraine : les photos des moments qui ont marqué un tournant

Des colonnes de blindés, des villes assiégées, voire rasées et des familles en fuite… le continent européen connaît depuis un an des scènes de guerre quasiment inédites depuis la Seconde Guerre mondiale. Voici notre sélection d’images qui ont marqué les esprits.

ANALYSE

Ukraine-Russie : la saignée

Le secret le mieux gardé de cette guerre concerne le nombre de morts. Pendant des mois chacun a tenté de faire des additions. Aujourd’hui, les états-majors occidentaux parlent d’une guerre d’une intensité jamais vue depuis la dernière guerre mondiale.

INTERVIEW

Dominique de Villepin : « En Ukraine, le temps joue contre nous »

Après un an de guerre en Ukraine, l’ancien Premier ministre exhorte les Occidentaux à reprendre l’initiative et à cesser d’attendre la prochaine menace pour offrir à Kiev les moyens militaires nécessaires. « Nous pourrions gagner la bataille de l’Ukraine mais perdre la bataille mondiale face à un sud global », redoute-t-il par ailleurs.

ENQUÊTE

La population russe entre mutisme et apathie

Face à la propagande, les oppositions résistent mais vivent dans la crainte de la répression. Dans l’opinion, y compris au sein des élites, c’est l’indifférence et le scepticisme qui dominent. De vieux démons russes.

REPORTAGE

A Kiev, la rage de vivre

Un an après l’attaque russe contre l’Ukraine, la capitale du pays est devenue le symbole de son esprit de résistance. Ni les bombardements ni les pénuries d’électricité n’ont suffi à y interrompre la vie, y compris festive. La ponctualité des trains ou les centres commerciaux bondés sont des signes, parmi d’autres, de la résilience de tout un peuple soudé face à l’envahisseur.

Invasion de l’Ukraine : l’Occident déterminé, le Sud ambigu

Les pays occidentaux restent unis et déterminés face au Kremlin. Ailleurs prévaut plutôt une prudente neutralité, même si presque personne ne soutient concrètement le Kremlin.

INTERVIEW

« La réflexion sur l’après-Poutine a déjà commencé en Russie »

Après un an de guerre en Ukraine, Anna Colin Lebedev, sociologue et politologue spécialiste des sociétés russe et ukrainienne, et Michel Foucher, géographe, diplomate et ancien ambassadeur de France à Riga, tirent les premiers enseignements de l’invasion russe et échangent sur l’état des sociétés post-soviétiques et les conditions de la fin du conflit.

Les leçons de la guerre en Ukraine

L’année de guerre en Ukraine, la première entre deux nations européennes depuis 1945, signe la fin d’un certain équilibre mondial. Dans « La Story », le podcast d’actualité des « Echos », Pierrick Fay et Yves Bourdillon dressent le bilan des bouleversements géopolitiques et géostratégiques du conflit.

Prix, consommation, stocks… ce qui a changé dans l’énergie

La guerre en Ukraine et la crise énergétique qui s’en est suivie ont transformé le marché européen de l’énergie. Les prix se sont envolés, entraînant une réduction de la consommation, et les conséquences demeurent incertaines.

DÉCRYPTAGE

Comment l’Europe de l’énergie s’est massivement tournée vers les Etats-Unis

Pour pallier la chute des approvisionnements russes en gaz et sanctionner Moscou sur le pétrole, l’Europe dû chercher de nouvelles sources. Elle les a trouvées en grande partie aux Etats-Unis, où l’offre est plus flexible et amenée à croître dans les prochaines années.

DÉCRYPTAGE

Un an après, 5 bouleversements économiques aux conséquences parfois irréversibles

Energie, céréales, finance mondiale… En un an, le conflit a entraîné de nombreuses transformations qui touchent aussi bien la Russie que les pays occidentaux qui la sanctionnent. Des changements parfois précipités et, pour certains, irrévocables. Passage en revue.

DÉCRYPTAGE

Les armées tirent de dures leçons de la guerre en Ukraine

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a vu tour à tour la revanche du fantassin armé de missiles antichars, l’irruption massive des drones, y compris civils ou encore la marginalisation de la marine. La guerre est aussi un triomphe de la doctrine d’agilité contre le « top down ».

Les dépenses de défense mondiales chamboulées par la guerre en Ukraine

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a rebattu les cartes stratégiques de l’Europe, pointe l’Institut international pour les études stratégiques (IISS) dans son rapport annuel. Les Etats-Unis, qui restent largement en tête des dépenses militaires mondiales, gardent quant à eux une attention particulière sur la Chine.

L’agriculture française s’offre un peu de répit après un an de tourmente

La guerre en l’Ukraine a provoqué un envol général des prix des matières premières agricoles en février 2022 et la crainte d’un séisme mondial avec le retour de la faim dans les pays en développement. Un an après, le salon de l’agriculture ouvre ses portes dans un contexte nettement moins dramatique que prévu mais la tension dans le secteur demeure.

DÉCRYPTAGE

Les profits embarrassants des banques européennes en Russie

La banque autrichienne Raiffeisen Bank International, qui a réalisé plus de la moitié de ses bénéfices en Russie l’an dernier, fait l’objet d’une enquête des autorités américaines. Un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, de nouvelles sanctions occidentales menacent les filiales de banques étrangères qui sont restées en Russie.

Pourquoi un vaisseau de secours russe est en route vers l’ISS

Victime d’une fuite en décembre dernier, un vaisseau Soyouz n’a pas pu être utilisé pour ramener sur Terre deux cosmonautes russes et un astronaute américain. La Russie a donc envoyé un nouvel engin de secours. La Station spatiale internationale reste l’un des derniers domaines de coopération entre les Etats-Unis et la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

