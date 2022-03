Guerre en Ukraine: Zelensky se demandant si l'Otan ne serait pas dirigée par Moscou

Le président ukrainien a demandé samedi soir aux pays de l'Otan d'envoyer plus d'armement à l'Ukraine afin de faire face à l'invasion russe, assurant attendre cette aide depuis "31 jours", soit le début du conflit, raporte BEFMTV.



Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé une nouvelle fois avec force aux Occidentaux de fournir plus d'armes à l'Ukraine pour combattre l'invasion russe dans une vidéo publiée ce samedi soir. "Nous avons besoin de plus d'armement. Nous devons non seulement protéger l'Ukraine mais aussi les autres pays d'Europe de l'Est, sous la menace d'une invasion russe. Nous l'avons dit clairement lors de nos entretiens avec nos homologues américains en Pologne", a-t-il assuré.



"Que fait l'Otan? Est-elle dirigée par la Russie? Qu'attendent-ils?", a-t-il critiqué. "Quel est le prix de cette sécurité? C’est très spécifique. Ce sont des avions pour l’Ukraine. Ce sont des chars pour notre État. C’est la défense antimissile. C’est l’armement antinavire. C’est ce que nos partenaires ont. C’est ce qui est recouvert de poussière dans leurs hangars de stockage", a appelé Volodymyr Zelensky.



Le président ukrainien a demandé aux Occidentaux 1% des avions et des chars de l'OTAN. "Nous n’avons pas demandé plus. Et on n’en demande pas plus. Et cela fait déjà 31 jours que nous attendons!", a-t-il souligné.





Source : https://www.exclusif.net/Guerre-en-Ukraine-Zelensk...