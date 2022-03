Guerre en Ukraine: les troupes russes se trouvent toujours à une quinzaine de kilomètres de Kiev

Les troupes russes poursuivent inexorablement leur avancée vers Kyiv. Deux semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine, le colonnes de chars ne se trouvent plus qu'à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Face au déluge de feux, le président Zelensky appelle les Occidentaux à envoyer au plus vite des avions de chasse à l'Ukraine, à commencer par les Mig-29 proposés par Varsovie. Un scénario jugé dangereux par les Etats-Unis qui évoquent le risque d'une escalade du conflit.



Kyiv et le Nord

Kyiv demeure sous contrôle ukrainien, malgré d'importants bombardements. Si le département de la Défense américain estime que l'avancée russe pour prendre la capitale est "au point mort", l'AFP a constaté que des colonnes de chars russes ne se trouvaient plus mercredi qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev, près de Brovary.



A 30 km de cette localité, des combats ont également lieu mercredi près de Rusaniv, ont indiqué à l'AFP des soldats ukrainiens. L'assaut contre la capitale devrait se tenir dans les quatre prochains jours, pronostique l'Institut pour l'étude de la guerre, basé à Washington. L'Ukraine garde également le contrôle de Tchernihiv, au nord de Kiev, dont le centre-ville a été pilonné, provoquant la mort de nombreux civils.

