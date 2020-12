Guet Ndar: Le maire a réconcilié populations et transporteurs Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

Un enfant de agé de 5ans a été fauché en debut de semaine par un bus de la ligne 03 à hauteur du quartier de Guet Ndar (Saint Louis) commune. En représailles et parents et voisins de la victime ont saccagé le bus. Le maire de la ville, Amadou Mansour Faye en quelles heures , a réuni les deux parties pour "signer" la paix des braves.



A en croire Assane Diop responsable politique APR dans la commune de Gandon c'est suite aux incidents qui ont causé d'un enfant à Guet Ndar que "le Maire par ailleurs ministre du transport a pu convoquer les 2 parties pour lever certaines évoques et jusqu'à apaiser la douleur de la famille éplorée." Pour Assane Diop cette médiation a été béfique pour tout le monde. "Le maire a demandé la reprise de la ligne 3 c'est ce que les deux parties ont accepté volontiers .Ceci reste un geste indélébile et fera date. Merci à Mr le Ministre des transports et Maire de la ville de Mame Coumba Bang.Voilà une première réponse parmi tant d'autres à venir. Et le président Macky Sall ne s'est pas trompé en nommant Mansour Faye à ce poste. Bravo le Ministre, Maire l'homme toujours au service de sa ville."











Source : Source : https://www.exclusif.net/Guet-Ndar-Le-maire-a-reco...

Accueil Envoyer à un ami Partager