Guillaume Soro : Après sa démission, il expose ses ambitions futures.

Le désormais ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro prend ses marques et annonce ses ambitions prochaines. L’homme n’a rendu le tablier à l’Assemblée nationale de son pays que pour être plus libre et plus disponible pour ses concitoyens. Dès lors, plus d’obligation de réserve, plus de devoir de silence.



L’élu de Ferkessédougou (Nord de la Côte d’Ivoire) annonce clairement ses intentions pour les présidentielles dans une vidéo diffusée sur la toile.



Un parcours atypique



Le fauteuil présidentiel, telle est en apparence la prochaine cible de l’homme au parcours atypique. Passé successivement de chef rebelle au poste de Premier ministre, puis à celui de Président de l’assemblée, l’homme dit être prêt à passer à l’étape ultime et dit tout son soulagement : « Depuis deux ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Je suis soulagé parce que vous ne pouvez pas imaginer le poids du fardeau que je ressentais sur mes épaules. Je suis un indépendant ».



Je vais chercher le fauteuil



Puis il se prononce plus clairement sur son dessein : « Je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m’asseoir dedans, ça sera plus confortable de m’asseoir dans le fauteuil ». Voilà qui est clair. Par cette déclaration, Soro met la pression sur l’actuel président Allassane Dramane Ouattara, dont la volonté de rempiler n’est plus un mystère.



Sauf revirement, il faudra donc compter avec l’ex-patron des rebelles aux prochaines joutes présidentielles. Les prochaines élections présidentielles s’annoncent bien palpitantes au pays des Eléphants d’Afrique.

















lanouvelletribune.info