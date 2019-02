Guillaume Soro rend sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire

Dans un discours solennel, le président de l’Assemblée nationale ivoirienne a déclaré ce vendredi qu’il quittait son poste. Une démission attendue et qui avait été annoncée il y a une dizaine de jours par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Les deux hommes auraient trouvé un terrain d'entente sur ce point, après le refus du président de l'Assemblée nationale d'adhérer à son nouveau parti.



Le président de l’Assemblée nationale a quitté les lieux à bord de sa petite voiture privée quelques instants après la fin de son discours. Il a en effet rendu sa démission solennellement, lors d’une allocution devant tous les députés réunis en session extraordinaire.



Je veux laisser le souvenir d'un « homme de conviction »



« Je veux que mes concitoyens retiennent de moi le souvenir d’un homme de conviction. Debout, je rends ma démission de président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. J’ai sacrifié mon poste pour la paix en Côte d’Ivoire. Me voilà ancien président de l’Assemblée nationale, simple député, et vice-président élu de l’Union parlementaire de la Francophonie », a déclaré Guillaume Soro dans un discours assez court.













Source Rfi.fr