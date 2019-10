Guinaw-Rails: La tête de Mountaga Sy, DG Apix, réclamée

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Des populations de Guinaw-Rails se trouvant sur les emprises du Train express régional (Ter) réclament la tête du Directeur général de l'Apix. Isolées à cause des travaux du Ter et confrontées à l'insécurité, elles ont crié, informe L'As, leur ras-le-bol à l'occasion d'un sit-in. Leur porte-parole, El Hadji Mbaye, demande le départ de Mountaga Sy "qui a montré ses limites".



D'après l'As, ce dernier, accuse-t-on, n'a respecté aucun engagement qu'il avait pris devant les populations. Et, il avait promis l'érection de passerelles pour faciliter la traversée de la voie ferrée, mais rien. Ainsi Guinaw-Rails étouffe avec le Ter car les gens se déplacent difficilement. Selon les manifestants, les personnes vivant avec un handicap louent des taxis pour sortir de la localité.

