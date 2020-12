Guinaw rails: 5 dealers arrêtés

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la Police de Guinaw Rails a interpellé 5 individus pour détention et trafic de chanvre indien.



,Selon les radars de «L’As», les hommes du Commissaire Dame Touré ont réussi à mettre la main sur ces dealers, grâce à un important dispositif de surveillance. Ce qui a permis également aux policiers de saisir 52 cornets et 375 grammes de chanvre indien ainsi qu’une moto.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos