Guinée : 01 mort et 04 blessés dans des affrontements avec les forces de l’ordre

Les heurts opposant les forces de l’ordre et les manifestants contre un 3e mandat du président Alpha Condé s‘est soldé par un mort. Un adolescent de 16 ans a été tué ce lundi à Conakry, par des tirs des forces de l’ordre.



De plus, 04 autres personnes ont été gravement blessées par les tirs des forces de l’ordre au cours d’affrontements dans le quartier de Sonfonia Gare.



Pour rappel, ce front constitué de partis d’opposition, de syndicats et desmembres de la société civile s’oppose farouchement à une révision de la Constitution évoquée par le pouvoir, rapporte AFP.