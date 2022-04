Guinée : 6 ex-ministres d’Alpha Condé auditionnés

Les auditions des anciens ministres du dernier Gouvernement du régime d’Alpha Condé, déchu le 05 septembre 2021, se poursuivent à la Direction centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale. Ce lundi 11 avril 2022, six anciens ministres plus l’ancien président de l’assemblée nationale sont en train d’être auditionnés par les officiers enquêteurs de la gendarmerie, informe Rewmi.



Il s’agit d’Albert Damatang Camara, ex ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Dr Ibrahima Kalil Kaba, ex ministre des Affaires Étrangères, Mamadi Camara, ex ministre de l’Économie et des Finances, Tibou Kamara, ex ministre de l’Industrie, Sanoussy Bantama Sow, ex ministre des Sports, Dr Ibrahima Kourouma, ex ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Amadou Damaro Camara, ex président de l’Assemblée Nationale. Cette nouvelle journée d’audition s’annonce décisive pour ces anciens dignitaires dont certains pourraient être déférés devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).